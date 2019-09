Cidades Homem morre afogado em represa enquanto dava água para cavalo em Názario (GO) Caso aconteceu nesta quarta-feira (4) e corpo foi localizado pelos Bombeiros

Lindolfo Vieira de Souza Filho, de 56 anos, morreu afogado nesta quarta-feira (4), após cair de um cavalo na zona rural de Nazário, no Oeste de Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele dava água para o animal em uma represa antes de cair. O corpo foi encontrado pouco tempo depois do ocorrido por Bombeiros de Palmeiras de Goiás, localizada a 27 km de onde a vítima m...