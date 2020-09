Cidades Homem morre afogado em poço utilizado para garimpo em Cristalina Vítima estava com familiares quando resolveu se deitar na área rasa de um dos poços rodeado por lage e desapareceu

Um homem morreu após se afogar, na tarde deste domingo (27), em um poço utilizado para garimpo no bairro Cristal em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. A vítima estava com familiares quando resolveu se deitar na área rasa de um dos poços rodeado por lage e desapareceu. Os familiares iniciaram as buscas, imaginando que o homem pudesse ter saído pela mata o...