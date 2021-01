Cidades Homem morre afogado em cachoeira na zona rural de Formosa Vítima teria ficado cerca de 10 minutos submersa e faleceu antes da chegada do Corpo de Bombeiros

Um homem, de 24 anos, faleceu nesta quarta-feira (06) vítima de afogamento na Cachoeira do Indaiá, na zona rural de Formosa, no Entorno de Brasília. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local a vítima já estava sem vida. As equipes de resgate ainda não informaram o que teria motivado o acidente. Os indícios são de que o corpo teria ficado submerso por ce...