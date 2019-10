Cidades Homem morre afogado após salvar duas crianças no Rio Padre Sousa, em Pirenópolis Caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (14) e corpo foi localizado pelos Bombeiros

Um homem de 49 anos morreu afogado na tarde desta segunda-feira (14), após salvar duas crianças que estavam se afogando no Rio Padre Sousa, em Pirenópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele conseguiu salvar as duas crianças, mas depois submergiu no rio que tem mais de 20,5 metros de profundidade e não retornou à superfície. O socorro foi acionado às 18h48 e em m...