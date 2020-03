Cidades Homem mata outro com facada durante briga em bar de Goiânia Vítima chegou a ser socorrida, mas morreu dentro da ambulância

Um homem foi preso suspeito de matar outro em uma briga de bar, na madrugada deste domingo (15), no cruzamento da Avenida Contorno com a Rua Iporá, no Jardim Guanabara, em Goiânia. Os dois bebiam no estabelecimento quando começaram a discutir. O suspeito pegou uma faca e atingiu a vítima com um golpe de faca na região do peito. A vítima chegou a ser socorrida pelo S...