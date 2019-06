Cidades Homem mata o atual namorado da ex-companheira a facadas em Aparecida de Goiânia Vítima foi encontrada com quatro golpes no pescoço. Mulher disse à polícia que era seguida pelo ex e recebia ameaças

Um homem foi morto na noite desse sábado (29) no bairro Sítio Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Leosvaldo José Camargo foi encontrado dentro de casa, com quatro golpes no pescoço e já sem vida. Testemunhas informaram para a Polícia Civil (PC) que viram entrar na residência um homem que se relacionou com a namorada de Leosva...