Cidades Homem mata mulher com pedradas no rosto em Águas Lindas depois dela se negar a fazer sexo A vítima, que foi encontrada nua às margens de uma rua, ficou totalmente desfigurada. Suspeito foi preso pela polícia

Elizeu Neto Rodrigues Loiola foi preso pela Polícia Civil de Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal, nessa quarta-feira (17). Ele é suspeito de assassinar Josélia Alves da Costa com pedradas no rosto na última segunda-feira (15). A vítima foi encontrada nua às margens de uma rua da cidade com lesões na cabeça e com a face totalmente desfigurada. Ao ser preso, ...