Cidades Homem mata amigo com facada no peito porque ele se recusou a desbloquear tela do celular Segundo a Polícia Civil, suspeito teria consumido bebida alcoólica antes do crime

Um jovem, de 21 anos, foi assassinado com uma facada no peito depois de se negar a desbloquear a tela do celular. O suspeito, que era amigo da vítima, foi preso na nessa terça-feira (13), em Samambaia, no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil do DF, o suspeito, de 20 anos, queria usar o celular da vítima e se irritou quando ele se recuou a desbloquear o apar...