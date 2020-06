Cidades Homem leva choque elétrico em cima de telhado de residência em Goianira Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou vítima que não conseguia se mover

Um homem precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros na tarde deste sábado (13), após sofrer um choque elétrico no telhado de casa, no setor Arco do Triunfo, em Goianira. Ele estava realizando serviços de reparo e manutenção da casa, quando sofreu a descarga elétrica e teve os braços paralisados e dores nas pernas, sem conseguir se movimentar. A vítima foi socorrida e...