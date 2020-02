Cidades Homem invisível de Goiânia que “nasceu” aos 66 anos tem sua primeira certidão Luiz Ribeiro Ramos “nasceu”para a sociedade civil e o poder público na quinta-feira (20) quando obteve, aos 66 anos, o primeiro documento de sua vida, a Certidão de Nascimento

Foi a cena descrita em 1947 no poema "O Bicho", por Manuel Bandeira, que chamou a atenção do pequeno empresário Silvam Martins Moreira quando viu pela primeira vez, há cerca de 12 anos, aquele homem vagando pela região do bairro Goiânia 2, região Norte da capital goiana. O que não imaginava é que oficialmente, até a quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020, ele não existia p...