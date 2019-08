Cidades Homem grava vídeo se gabando de pegar 100 pacus em pescaria e é autuado em R$ 34 mil Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA), o suspeito teria pescado cerca de 25 vezes a mais do que o permitido pela lei

Um pescador foi autuado em R$ 34 mil por captura predatória de 100 pacus, no rio Apa, em Bela Vista, no interior do Mato Grosso do Sul. Segundo informações da Polícia Militar Ambiental (PMA), o suspeito teria pescado cerca de 25 vezes a mais do que o permitido pela lei, que é a pesca de 5 kg e mais um peixe. O homem, de 42 anos, compartilhou um vídeo em que aparec...