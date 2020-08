Cidades Homem grava perseguição com tiroteio pelas ruas de Goiânia; veja aqui Na manhã desta terça-feira (18), os vídeos começaram a circular em redes sociais

Atualizada às 12h47. Na manhã desta terça-feira (18), começaram a circular nas redes sociais vídeos que mostram uma troca de tiros em uma rua de Goiânia. A situação ocorreu no último domingo (16) ao longo da Rua Mangalô, no Setor Morada do Sol, na região Noroeste da capital. O caso é investigado pelas policias Civil e Militar. Em um dos vídeos, gravado em...