Cidades Homem furta ônibus de terminal de Aparecida de Goiânia e é perseguido pela polícia na GO-040 Condutor bateu no guard rail e tentou fugir pela porta traseira

Um homem foi preso depois de furtar um ônibus do transporte coletivo dentro do Terminal Garavelo, em Aparecida de Goiânia. O motorista acordou um passageiro, que dormia na frente do veículo, para avisar que a viagem havia terminado. O usuário, que apresentava sinal de embriaguez, pagou a passagem e deixou o ônibus na noite do último sábado (18). Ao sair para buscar...