Cidades Homem foge ao deixar sacola com drogas, celulares e bebidas alcoólicas em presídio de Rio Verde A direção da penitenciária vai abrir procedimento para saber a quem seriam entregues os objetos e aplicar punições

Um homem tentou entrar no presídio de Rio Verde na madrugada deste domingo (01), com uma sacola cheia de drogas, celulares e bebidas alcoólicas. Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Goiás (DGAP) o suspeito tentou entrar pelo alambrado, mas os seguranças deram ordens para que voltasse, mas ele não respeitou, atirou contra a guarita de vigilâ...