Cidades Homem flagrado espancando cão em Aparecida é ouvido pela polícia Caso aconteceu na última sexta-feira (3); animal ficará em um abrigo durante o processo judicial

O homem que foi flagrado espancando um cachorro em Aparecida de Goiânia, na última sexta-feira (3), prestou depoimento na manhã desta quarta-feira (8). Segundo o delegado Eduardo Prado, que acompanhou a equipe da Polícia Civil para realizar perícia do animal no Instituto Médico Legal (IML), o animal ficará em um abrigo durante o processo judicial. As imagens foram ...