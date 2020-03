Cidades Homem fica preso do lado de fora de prédio enquanto limpava vidros em Goiânia Segundo o Corpo de Bombeiros, equipamento utilizado por trabalhador travou enquanto ele realizava o serviço

Um homem ficou preso do lado externo de um edifício do Setor Oeste, em Goiânia, enquanto limpava vidros, na tarde desta quarta-feira (25). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trabalhador realizava o...