Cidades Homem fica ferido em ação policial em Iporá No interior do veículo, os policiais encontraram cerca de uma tonelada de maconha

Um homem com mais de uma tonelada de maconha foi baleado durante uma ação policial na manhã desta segunda-feira (18) em Iporá, na Região Oeste de Goiás. O suspeito estava em um carro quando foi abordado pelos policiais porque o veículo possui registro de era roubado e estava com as placas clonadas. O suspeito atirou contra os policiais que revidaram. Ele foi atingi...