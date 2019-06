Cidades Homem fica ferido após tentar furtar residência em Goiânia Suspeito estava hospedado em um hotel que fica no fundo da residência

Um homem de 28 anos ficou ferido após tentar furtar objetos de uma casa, na manhã desta terça-feira (25), na Avenida Inconfidência, no bairro Capuava, em Goiânia. O 2º tenente da Polícia Militar (PM), Kleber Martins Ferreira, contou que o suspeito estava hospedado em um hotel, que fica no fundo da residência. Ao tentar entrar no imóvel, ele escalou um muro de cin...