Homem fica ferido após ser atropelado no Setor Carolina Parque, em Goiânia

Um homem ficou gravemente ferido após ser atropelado por um carro, na manhã desta quinta-feira (9), na Avenida Carolina Cândida de Cabral, no setor Carolina Parque, em Goiânia. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu), a vítima sofreu traumatismo craniano e ficou inconsciente. O Samu acionou o helicóptero do Corpo de Bombeiros para auxiliar no tra...