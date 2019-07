Cidades Homem fica ferido após cair de cachoeira em Rio Verde Vítima praticava esportes radicais no local e descia da cachoeira com cerca de 60 metros de altura, informou o Corpo de Bombeiros

Um homem de 61 anos ficou ferido, na tarde deste domingo (14), depois de cair de uma altura de seis metros em uma cachoeira da Região do Rio Preto, em Rio Verde, na região Centro-Oeste do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima praticava esportes radicais no local e descia da cachoeira com cerca de 60 metros de altura, quando se desequilibrou e caiu em uma gruta d...