Um homem furtou uma bicicleta que estava no pátio de uma igreja em Anápolis, cerca de 55km da capital. O caso aconteceu no último sábado (23), no centro da cidade.

O homem entra na igreja, faz o sinal da cruz, segue até o pátio e aguarda alguns segundos. Na sequência ele vai até a bicicleta e rompe a trava de segurança.

O dono da bicicleta só se deu conta do roubo após sair da igreja. Ele chamou a polícia, mas o ladrão não foi localizado.