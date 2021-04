Cidades Homem faz refém no aeroporto de Guarulhos e é detido pela Polícia Federal Em vídeos feitos por pessoas que estavam no aeroporto e divulgados nas redes sociais, o homem aparece ameaçando a funcionária e falando frases sobre policiais, corrupção e cartas marcadas

Uma funcionária da empresa Gol Linhas Aéreas foi feita refém por um passageiro na noite deste domingo (11) no aeroporto de Guarulhos, em um dos portões de embarque do terminal 2. O passageiro, que não teve o nome divulgado, ameaçou a funcionária com uma caneta no pescoço. Ele também dizia que tinha uma bomba na mochila que carregava nas costas. Em vídeos feit...