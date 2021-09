Cidades Homem estaciona em vaga proibida em delegacia, bate o carro e acaba preso por embriaguez em Jaraguá Motorista bateu em uma viatura na porta da delegacia

Um homem foi preso em Jaraguá, no último domingo (26), por embriaguez ao volante após bater em uma viatura que estava parada na frente da delegacia. Os policiais fizeram a abordagem e constataram a embriaguez. Conforme a ocorrência, os policiais acompanharam a aproximação do condutor em um veículo Kadet, que chegou a estacionar o carro em uma vaga destinada às via...