Cidades Homem está desaparecido há mais de duas semanas após avisar a família que ia viajar para Goiânia Ele foi visto pela última vez no portão da casa onde mora em Palmas, no Tocantins

Um homem de 40 anos, morador de Palmas, desapareceu após dizer que viajaria para Goiânia no último dia 5 de junho. Wanderson Pereira de Sousa foi visto pela última vez no Setor Aureny III, na casa onde mora com a família. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil do Tocantins. De acordo com a ocorrência, a mãe de Wanderson contou que ele saiu de cas...