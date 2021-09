Um homem encontrou sua motocicleta parcialmente coberta por abelhas na volta do trabalho, nesse sábado (4), em Caldas Novas, na região Sul de Goiás. As imagens mostram o enxame no farol da frente do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e um militar da corporação precisou utilizar um macacão apropriado para retirar as abelhas e evitar ser picado. Ele utilizou um aspirador para remover os insetos e depois os liberou uma região silvestre apropriada. Ninguém ficou ferido.

A corporação pede para que as abelhas não sejam mortas, porque são animais silvestres importantes para a polinização de plantas e importantes para a manutenção do ecossistema. Em casos como esses ou de formação de colmeias em residências ou próximas às residências, o proprietário deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone 193.