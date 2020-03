Cidades Homem em situação de rua morre após ser espancado com blocos de cimento na rodoviária de Nazário Com informações de testemunhas, polícia conseguiu prender o suspeito

Um homem em situação de rua foi morto na noite de sábado (7), após ser espancado com blocos de cimento dentro de um banheiro público na Rodoviária de Nazário, há 70 quilômetros de Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito do crime alegou que havia se desentendido com a vítima durante uma festa e que, ao avistá-lo, resolveu cometer as agressões. O homem ...