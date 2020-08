Cidades Homem em situação de rua é encontrado morto, em Anápolis; frio pode ter sido a causa Uma equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi até o local e constatou o óbito

Atualizada às 10h44. Um homem em situação de rua, sem documentos e com aproximadamente 50 anos, foi encontrado morto no início da manhã desta quarta-feira (5) na Praça Bom Jesus, em Anápolis, no Centro de Goiás. A Polícia Militar (PM) suspeita que a morte tenha sido causada por hipotermia. A corporação foi acionada e em seguida chamou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ...