Homem e mulher são presos suspeitos de planejar explodir muro em presídio de Senador Canedo

Na madrugada deste domingo (20), um homem e uma mulher foram presos com explosivos nas proximidades do presídio de Senador Canedo. Segundo a Polícia Militar (PM), os dois planejavam explodir o muro da unidade prisional. O Bope foi acionado e detonou as duas emulsões explosivas, acondicionadas em metalon, já prontas para detonação. Ainda de acordo com a PM, os doi...