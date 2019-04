Vida Urbana Homem diz à polícia que estava bêbado antes de sequestrar e matar menina de 6 anos por vingança Na madrugada da última quarta-feira (17), a mãe da criança percebeu que a filha não estava na cama e a porta da frente estava aberta; O caso foi registrado como desaparecimento

Menina de 6 anos que desapareceu enquanto dormia em casa foi encontrada morta em uma vala em Mongaguá, no litoral de São Paulo. O suspeito, um homem de 28 anos, confessou à polícia que pegou a criança, enquanto ela dormia, por vingança. As informações são do G1. O corpo da garota foi encontrado seminu e há suspeita de que ela também tenha sido estuprada antes de morrer. Em depoimento, o suspeito disse que se envolveu em uma briga durante uma festa na cas...