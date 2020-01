A Polícia Civil de Jaraguá investiga o desaparecimento do trabalhador rural Antônio de Lisboa da Silva, 54 anos, visto pela última vez na sexta-feira (17), numa chácara no município de Jesúpolis, a 109 quilômetros de Goiânia. O homem cuidava do local de forma temporária desapareceu sem deixar pistas. Nada foi levado do local.

Irmão de Antônio, João de Deus da Silva, 48 anos, contou ao POPULAR que a família descobriu o seu desaparecimento quando um neto do proprietário da chácara esteve no local e percebeu que não havia ninguém. Na manhã de sábado, 18, ele voltou à propriedade e tudo estava do mesmo jeito. Acionado, o Corpo de Bombeiros de Jaraguá, que atende a região de Jesúpolis, enviu uma equipe que vasculhou a região, abrangendo córregos e rios que passam por ali.

Durante todo o sábado, familiares, amigos e vizinhos de Antônio se mobilizaram para procurar por ele, mas até o momento não há nenhuma informação do seu paradeiro. "A família está passando por um momento muito complicado", disse João. Antônio é solteiro e mora com a mãe de 81 anos em Jesúpolis.

Neste domingo (19), parentes estiveram em Santa Rosa e Petrolina onde algumas pessoas alegaram ter visto Antônio, mas a procura foi em vão. Qualquer informação pode ser repassada pelo número (62) 9-8621-0968.