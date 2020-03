Cidades Homem desaparece após se afogar no Lago Corumbá, em Luziânia Caso ocorreu na manhã deste domingo (29) e Corpo de Bombeiros continuam buscas nesta tarde

Um homem desapareceu após se afogar no Lago Corumbá, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), na manhã deste domingo (29). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há informações s...