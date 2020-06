Cidades Homem derruba muro em Anápolis e abandona duas crianças dentro do carro A mulher, que fugiu do local do acidente com o marido, disse que ele não tem CNH. No carro foram encontradas latinhas de cerveja

Depois de bater o veículo que dirigia no muro de uma residência na BR-060, no bairro JK, em Anápolis, a 45 km de Goiânia, um homem de 32 anos fugiu do local com a esposa abandonando duas crianças de 5 e 10 anos dentro do carro. O fato ocorreu no final da noite deste domingo, 31 de maio. Dentro do veículo, um GM Corsa, foram encontradas várias latinhas de cerveja. De acordo...