Cidades Homem derruba cruzes colocadas em praia que lembram mortos pela Covid-19 Protesto da Rio de Paz cobrava ações do governo com relação à pandemia; Estado do Rio ultrapassa 75 mil casos de covid-19, dos quais 40 mil na capital

Um grupo de pessoas protestou hoje à tarde (11) contra a manifestação realizada pela organização não governamental Rio de Paz, na praia de Copacabana. Voluntários da ONG abriram 100 covas rasas na areia da praia, com cruzes e bandeiras do Brasil, para simbolizar as mortes pela covid-19 no país. O objetivo era criticar a forma como o governo federal está lidando com a...