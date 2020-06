Atualizada às 11h04

A prefeitura de Rio Verde confirmou, na manhã desta terça-feira (9), a 5ª morte da cidade por Covid-19. O homem, de 68 anos, tinha leucemia e estava internado no Hospital Municipal Universitário (HMU), que está funcionando como hospital de campanha para pacientes com casos suspeitos e confirmados para o novo coronavírus (Sars-CoV-2). No total, a cidade conta com 1910 casos positivos para a doença, conforme boletim divulgado nesta manhã pelo prefeito da cidade, Paulo do Vale (DEM).

O número de casos confirmados nesta terça-feira é 34 % maior que o registrado na noite desta segunda-feira (8). Na noite de domingo eram 385, na noite de segunda 1415 e agora, 1910. O aumento significativo ocorreu após testagem, em massa, de pelo menos 15 mil funcionários de 7 indústrias da cidade entre sexta-feira (5) e domingo (7). O resultado final de todas as análises deve ser concluído na próxima sexta-feira (12) e a prefeitura estima que o número de infecções pode chegar a 10 mil casos se isolamento não subir para, pelo menos, 55%.

O novo boletim aponta que 26 pessoas permanecem internadas e dos confirmados, 1838 estão isolados e 41 já foram curados. Por meio das redes sociais, o prefeito Paulo do Vale se solidarizou com a família. “É com muito pesar que anunciamos mais uma perda em nossa cidade. Meus sinceros sentimentos a todos familiares”.

Mortes na cidade

A primeira morte registrada na cidade foi em 11 de abril: um jovem de 30 anos, que havia contraído dengue e apesar de não possuir comorbidades, pode ter tido o quadro fragilizado por causa da outra doença. O segundo óbito foi em 16 de maio e diz respeito a um idoso de 78 anos. No último dia 2 de junho, um homem de 58 anos faleceu após dar entrada no HMU com quadro de insuficiência respiratória. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Rio Verde, ele tinha diabetes e apresentava sobrepeso. A 4ª morte consta no boletim do dia 4 de junho, mas não há informações sobre a vítima.

Possibilidade de lockdown

Nesta segunda-feira (8), o prefeito Paulo do Vale afirmou que pode decretar lockdown na cidade ainda nesta semana, caso se o índice de isolamento na cidade não atingir 55% nos próximos dias. A afirmação foi feita por meio de entrevista coletiva virtual quando Paulo também aproveitou para pedir que a população fique em casa pelos próximos 14 dias e que as saídas sejam apenas para atividades essenciais como ir ao supermercado, à farmácia ou ao hospital. No último sábado (6), um novo decreto foi publicado, restringindo comércios não essenciais.