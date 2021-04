Cidades Homem de 49 anos morre em ação policial em Goiânia O suspeito de tráfico morreu no local e na casa foram encontrados e apreendidos 21 tabletes de maconha

Um homem de 49 anos morreu no final da tarde desta terça-feira (27) em uma ação policial da equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam). Segundo informações da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), a polícia entrou na casa do homem, que é suspeito de tráfico de drogas, e houve a troca de tiros. O suspeito de tráfico morreu no local e na c...