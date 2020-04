Um homem de 45 anos é terceira vítima do novo coronavírus (Sars-Cov-2) em Goianésia, na Região Central de Goiás. Cláudio Roberto da Silva foi um dos primeiros casos confirmados da doença no município. De acordo com o secretário municipal de Saúde da cidade, Hisham Hamida, ele estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do município desde o dia 31 de março.

O homem trabalhava como coordenador de moagem na usina sucroenergética Jalles Machado havia 21 anos. Em nota, a empresa lamentou a morte do funcionário e prestou condolências à família.

Estado

Em boletim, divulgado na tarde desta terça-feira (28), a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) informou que novos 45 casos de infecção pelo novo coronavírus haviam sido registrados nas últimas 24 horas.

De acordo com os dados há 661 casos da doença no Estado. Até esta segunda-feira (27), eram 616. Mais uma morte também foi registrada, chegando assim a 27 vítimas.

A 27º morte em Goiás é de uma idosa de 71 anos de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A mulher era hipertensa e tinha problemas cardiovasculares. O óbito aconteceu no ultimo dia 14, mas o resultado do exame do Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) saiu somente agora e a morte foi incluída nos dados da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) na lista do município.