Homem de 41 anos é o 1º paciente a receber alta do HCamp de Itumbiara

Na noite desta quarta-feira (8), o primeiro paciente do Hospital de Campanha (HCamp) de Itumbiara, no Sul de Goiás, recebeu alta após se recuperar da Covid-19. Morador de Cezarina, no Sudoeste do Estado, Erlon Nunes de Siqueira, de 41 anos, foi transferido para um leito da enfermaria no último sábado (3).