Cidades Homem de 36 anos morre depois de colidir com caminhão na Avenida Castelo Branco, em Goiânia Valteir Marcolino de Lima, de 36 anos, não resistiu e morreu ainda no local. Motorista do caminhão não estava embriagado

Valteir Marcolino de Lima, de 36 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (4) depois de um acidente no cruzamento da Avenida Castelo Branco com a Rua Itororó, no Bairro São Francisco, em Goiânia. O socorro chegou a ser acionado, mas ele não resistiu. Antes mesmo de ser atendido, a morte foi confirmada. De acordo com os levantamentos inciais da Delegacia de Crimes...