Cidades Homem de 35 anos morre afogado no Sul de Goiás Corpo foi encontrado a três metros de profundidade

Um homem, de 35 anos, morreu afogado, nesta segunda-feira (12), no Rio Meia Ponte, na Região Rural de São Domingos, em Goiatuba, Sul de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe de mergulhadores do 6º Batalhão de Itumbiara foi enviada para o local no início desta manhã e após três horas de buscas e mergulhos encontraram o corpo a três metros de profundidade. Ainda de aco...