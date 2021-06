Cidades Homem de 30 anos morre em confronto com a PM no Conjunto Primavera De acordo com a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios, o suspeitou tentou assaltar moradores no setor Pedro Ludovico

Um homem de 30 anos morreu, na madrugada deste sábado (5), em confronto com a Polícia Militar, na Rua CP-15, no Conjunto Primavera. As informações são da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH). De acordo com a DIH, o homem é suspeito de tentar assaltar moradores do setor Pedro Ludovico, com a ajuda de outra pessoa. Sem sucesso no crime, os dois t...