Homem de 28 anos, primeiro caso do novo coronavírus em Catalão, recebe alta após quarentena

Um homem de 28 anos, primeiro caso do novo coronavírus (Covid-19) em Catalão, na região Sudeste de Goiás, recebeu alta na manhã desta sexta-feira (27). Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que ele cumpriu a quarentena por completo e está apto para realizar suas atividades normais. Com isso não há mais casos confirmados no município. O jovem estuda ...