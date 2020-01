Cidades Homem de 23 anos morre afogado em lago no município de Itarumã Rapaz e amigo, que sobreviveu, decidiram atravessar o lago durante as comemorações de ano-novo

Um homem de 23 anos morreu afogado no Lago Municipal Dona Júlia, na cidade de Itarumã, no Sudoeste de Goiás, na madrugada desta quarta-feira (1º). De acordo com o Corpo de Bombeiros, Thyerre Luthyano Oliveira Silva entrou na água com um amigo, que conseguiu se salvar. Segundo o Corpo de Bombeiros, o sobrevivente contou que ele e Thyerre resolveram atravessar o lago...