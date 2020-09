Cidades Homem considerado um dos comandantes da criminalidade em Luziânia é preso em Planaltina O homem é foragido da justiça por crimes de homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa e fraude processual

Na noite da última terça-feira (9), um homem foragido por crimes de homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa e fraude processual foi preso na BR-020, em Planaltina, no entorno Distrito Federal. A ação contou com participação da Polícia Rodoviária Federal do DF e a Polícia Civil de Goiás. A prisão ocorreu enquanto o homem transitava pela BR-020 com mais t...