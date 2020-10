Cidades Homem confessa que matou a mãe de 70 anos porque ela chamou sua atenção, em São Patrício O suspeito de ter matado a mãe em São Patrício, no domingo, disse que um assaltante havia entrado na casa, mas depois foi preso e contou detalhes do crime

Um homem, de 43 anos, suspeito de matar a mãe, de 70 anos, confessou que o motivo do crime foi porque a mãe chamou sua atenção por ter chegado tarde em casa. Após a discussão eles foram dormir, mas ele se levantou e a matou com uma faca. No dia do crime ele chegou a ser levado para a delegacia, mas foi liberado por falta de provas. Na madrugada de domingo (11), depois de matar a mãe, ...