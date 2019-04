Vida Urbana Homem compra carro em site de vendas, mas acaba assaltado pelos vendedores em Goiânia Um dos vendedores falou que o cunhado tinha sofrido um acidente e pediu para a vítima levá-los até o Bairro Feliz, de onde partiria com o veículo adquirido

Um homem foi vítima de um assalto ao tentar receber, neste domingo (7), em Goiânia, um carro comprado em um site de vendas. A vítima e os três suspeitos combinaram de se encontrar na rodoviária. No local, um dos vendedores falou que o cunhado tinha sofrido um acidente e pediu para a vítima levá-los até o Bairro Feliz, de onde partiria com o veículo adquirido. No destin...