Cidades Homem cai nos trilhos do Metrô e trem freia a tempo; veja o vídeo Companhia informou que vítima foi resgatada e teve um ferimento leve

Um homem caiu nos trilhos do metrô na Estação Joaquim, da Linha 1-Azul, na região central de São Paulo, na manhã do domingo, 17. Um trem chegou à plataforma, mas o operador conseguiu frear a composição e evitar o atropelamento.