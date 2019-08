Cidades Homem bate o carro em um poste de energia e morre em Goiânia A vítima seguia pela Avenida São Francisco, no setor Santa Genoveva, sentido Centro, quando perdeu o controle do veículo

Um homem de 40 anos morreu após bater o carro que dirigia em um poste de energia elétrica, na madrugada deste sábado (10), na Avenida São Francisco, no setor Santa Genoveva, em Goiânia. As informações são da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict). A vítima estava em um Honda Civic e seguia sentido Centro quando perdeu o controle do veí...