Homem baleado é deixado em posto de gasolina no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia

Um homem baleado foi deixado, na manhã deste domingo (14), em um posto de gasolina no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. A vítima, identificada como João Gabriel de Souza Freitas, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), por volta das sete da manhã, um carro de cor cinza, estacionou no pos...