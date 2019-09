Cidades Homem atropela a namorada, mata a amiga dela e é encontrado em casa dormindo após os crimes Casal saía de uma festa depois de uma briga, quando a mulher se recusou a ir embora com ele. O suspeito então teria atropelado as duas e fugido do local sem prestar socorro

Pablo Henrique Campos foi encontrado dormindo em casa na madrugada do último domingo (29) e foi preso em flagrante pela polícia em Teresina, no Piauí. Ele é suspeito de atropelar duas pessoas. A namorada dele, Anuxa Alencar, que ficou gravemente ferida, e amiga com quem ela estava, Vanessa Carvalho, que morreu. Ele teria fugido do local do crime sem prestar socorro e...