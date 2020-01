Um homem foi preso, na noite desta quinta-feira (30), após atirar na ex-mulher na Rua Antônio de Souza Ramos, no bairro Jundiaí, em Anápolis, na região Central de Goiás. A vítima estava dentro de um carro com a atual companheira quando o ex, em uma motocicleta, viu as duas e efetuou os disparos.

Ele atirou duas vezes contra o carro e um dos tiros atingiu o pé d...